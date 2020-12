Rezultate alegeri parlamentare 2020. Exit-poll CURS-Avangarde, la ora 21.00 Primele rezultate la alegerile parlamentare 2020 sunt cele exit-poll CURS-Avangarde, care vor fi prezentate la ora 21.00, imediat dupa închiderea urnelor.

Rezultatele alegerilor parlamentare 2020, exit-poll CURS-Avangarde, realizat pentru Antena 3, vor fi prezentate la ora 21.00:



PNL -

PSD -

USR-PLUS -



UDMR -



Pro România -

PMP -

AUR -



Alegeri parlamentare 2020. Rezultate prezența la vot în fiecare județ HARTA INTERACTIVA



Alegeri parlamentare 2020. HotNews.ro prezinta în timp real desfașurarea alegerilor parlamentare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

