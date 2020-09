Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri locale 2020, rezultate sondaj exit poll UPDATE! Dupa centralizarea rezultatelor din primele sectii care au finalizat numararea, NIcolae Robu si-a recunoscut infrangerea! La alegerile locale 2020, cele mai urmarite rezultate exit-poll sunt cele din București, de la Primaria Capitalei, unde lupta…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut, duminica, 33,7% din voturi la alegerile locale pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Alianta USR PLUS - 33,1%, iar Partidul National Liberal (PNL) a fost creditat cu 17,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde. (continua)…

- Rezultate exit-poll, alegeri locale 2020, Primaria Capitalei: Nicusor Dan - 47,2%, Gabriela Firea - 39% Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela…

- In 2016, pana la ora 10:00, au votat 77.962 de bucureșteni, astazi au votat 109.500. Inca este devreme sa se poata spune daca tendința se pastreaza.6,01% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, fața de 2016, cand se prezentasera 4,36%. Ceea ce inseamna ca in 2020 au votat cu 1,6% mai mulți oameni…

- Alianța USR PLUS a depus plangere impotriva Gabrielei Firea, Primariei Generale a Capitalei și impotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscripției Electorale a Municipiului București (BEM). Alianța o acuza pe Gabriela Firea de incalcarea regulilor de desfașurare a campaniei electorale prin utilizarea…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…

- Prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilita data de 27 septembrie ca data a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. Actul normativ va intra in vigoare pe 20 iulie. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus Iohannis a promulgat legea Dupa intrarea in…