- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut, in aceasta seara, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa pe marginea alegerilor locale care s au derulat ieri.Iohannis a subliniat ca, in contextul special in care s a derulat scrutinul, avand in vedere pandemia de coronavirus, mobilizarea a fost…

- Invitat: Florin Nicolae OANCEA, candidat PNL pentru Primaria municipiului Deva https://youtu.be/aLDPR8db_bk The post ALEGERI LOCALE 2020 – 21 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Expert Forum, o organizație neguvernamentala, a centralizat un numar de 256.042 de candidați la alegerile locale din 2020, la funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau consilier general. Lista candidaților din București și de la sectoare…

- Liderii parlamentari ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților naționale au depus un proiect de lege care vine cu noutați importante pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie. Printre semnaturile de susținere nu se regasesc semnaturi de la Pro Romania și ALDE. ȘTIRIPESURSE.RO…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 28 august - 4 septembrie și difuzat luni de Antena 3 indica urmatoarea intenție de vot pentru partide la alegerile locale din 27 septembrie:PNL - 33%PSD - 26%USR-PLUS - 16%Pro Romania - 7%PMP - 5%ALDE - 4%UDMR - 4%PPU-SL - 4%Alt partid - 1%Procentele de…

- Alegerile locale din 27 septembrie au adus deja alianțe atipice in teritoriu, granzii PSD și PNL intrand separat in alianțe electorale cu UDMR.In Hunedoara, liberalii au facut o alianța electorala impreuna cu UDMR și cu PNȚCD. Cele trei partide de dreapta vor susține candidații liberali la…

- Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, propune ca, in marile orase, scoala sa inceapa pe 5 octombrie, la o saptamana dupa alegerile locale, astfel incat autoritatile sa poata dezinfecta unitatile scolare in care s-a desfasurat procesul de votare.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a…

- Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, si formatiunea lansata de primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020, au anuntat constituirea unei aliante in perspectiva alegerilor locale. Alianta Pro Bucuresti 2020 a fost prezentata, duminica, intr-o conferinta de presa, de Ponta si…