- Rezultate alegeri locale 2024, turul doi, la Poșaga: Aurelia Popa, de la PSD, caștiga mandatul de primar al comunei Rezultate alegeri locale 2024, turul doi, la Poșaga: Aurelia Popa, de la PSD, caștiga mandatul de primar al comunei Aurelia Popa, candidata PSD, caștiga mandatul de primar al comunei Poșaga,…

- Doua din cele cinci sectii de votare amenajate duminica in Posaga, o comuna din Apuseni (Alba) unde in primul tur din data 9 iunie a fost egalitate intre cei doi candidati la Primarie, inregistrau, la ora 19,00, o prezenta la vot de peste 100%, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.

- In comunele Chetani, judetul Mures, si Posaga, judetul Alba, se organizeaza, duminica, un nou tur de scrutin pentru functia de primar pentru candidatii aflati in balotaj, a anuntat, vineri, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Potrivit unui comunicat de presa al AEP, in comuna Chetani, judetul Mures,…

- Presedintele filialei din Suceava a Partidului National Liberal (PNL), Gheorghe Flutur, candidat pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean, pierde președinția in fața candidatului PSD Gheorghe Șoldan, potrivit rezultatelor parțiale.

- Alegerile locale din Poșaga, o comuna din Apuseni, județul Alba, ar putea fi reluate, deoarece actualul primar, liberalul Ionel Bulgar, in funcție din 2012, a obținut același numar de voturi ca reprezentanta Partidului Social Democrat, Aurelia Popa, in alegerile de duminica. Potrivit rezultatelor provizorii…

