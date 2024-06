Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru a pune stampila la alegerile locale si europalamentare 2024. Iata cum se prezenta situatia la ora 20.00! 45,7% dintre alegatori la alegerile locale 2024 La alegerile locale, pana la ora 20.00 au votat duminica 45,7% dintre…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Știripesurse.ro va prezinta in timp real, din ora in ora, pe tot parcursul zilei de duminica, statistica privind prezența la vot la alegerile locale și la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024.La alegerile locale, pana la ora 17.

- Procentul menționat este raportat la numarul de alegatori comunicat de Autoritatea Electorala Permanenta, respectiv 29.637 persoane. Va reamintim ca, așa cum am scris cu mai mult timp înainte de alegeri, la Câmpina este un paradox, numarul alegatorilor fiind mai mare decât numarul…

- Politic Alegeri locale / In prima ora de la deschiderea secțiilor, in Alexandria au votat 791 de persoane iunie 9, 2024 07:05 791 dintre alexandreni și-au exercitat dreptul la vot in prima ora de la deschiderea secțiilor de votare. Astfel, incepand cu ora 07.00, cand a inceput votul, pana la ora…

- Alegeri locale 2024. Alegeri europarlamentare 2024 UPDATE Startul votarii s-a dat sambata seara, la ora 22.00, ora Romaniei, in Auckland, Noua Zeelanda. La ora 22.03 a fost deja inregistrat primul vot, conform informatiilor oficiale. Știrea inițiala In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale,…

- Mai sunt patru luni panǎ la alegerile prezidențiale, insǎ niciun mare partid nu si-a anunțat oficial candidatul. Partidele Coaliției merg pe mai multe scenarii, in timp ce dinspre Opoziție lucrurile par mai clare, fiind doi posibili doritori.