Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…

- Primul exit-poll difuzat la ora 21 de CURS-Avangarde, la postul Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea, ofera estimarile rezultatelor de la ora 19 pentru alegerile locale la nivel național, dar și la nivelul Capitalei. Primaria București Nicusor Dan – 47,2% Gabriela Firea – 39% Traian Basescu…

- In 2016, pana la ora 10:00, au votat 77.962 de bucureșteni, astazi au votat 109.500. Inca este devreme sa se poata spune daca tendința se pastreaza.6,01% dintre bucureștenii cu drept de vot au votat, fața de 2016, cand se prezentasera 4,36%. Ceea ce inseamna ca in 2020 au votat cu 1,6% mai mulți oameni…

- La ora 10:00, prezența la vot in București a fost de 6,01%. Fața de acum patru ani, au votat cu 1,6% mai mulți bucureșteni.Prezența la vot in București la ora 10:00109.500 de oameni au votat in București, potrivit Autoritații Electorale Permanente, pana la ora 10:00.Conform datelor oficiale, 6,01% dintre…

- La alegerile locale 2020, bucureștenii sunt chemați la urne sa aleaga primarul Capitalei, primarul de sector, Consiliul General al Municipiului București și consiliul local de sector. Alegatorii pot vota pana la ora 21:00, atunci cand urnele se vor inchide și vor fi comunicate primele rezultate de tip…

- Liderul PSD sustine ca partidul va avea cel mai mare numar de alesi locali dupa alegerile locale, iar la alegerile parlamentare va avea ”un scor suficient de bun” incat sa castige alegerile. ”PSD va avea cel mai mare numar de alesi locali, dupa aceste alegeri locale. Suntem in aceeasi parametri”, a…

- Alegerile locale 2020 vor avea loc pe data de 27 septembrie. Daca este sa ne luam dupa ultimul sondaj facut, PNL sta mai bine decat PSD, judecand dupa situația din București. Lista candidaților PNL la alegerile locale 2020 este deschisa de Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și susținut de PNL la primaria…

- Nicușor Dan se declara încrezator ca partidele de dreapta "vor avea întelepciunea" sa ajunga la o "întelegere" în ceea ce priveste candidaturile la alegerile locale în București, asa cum au procedat si în cazul sau, desemnându-l candidat…