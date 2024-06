Stiri pe aceeasi tema

- Rata de participare la primul tur al alegerilor parlamentare, care au loc duminica in Franta, este estimata la 67,5%. „Un record”, anunța institutul de sondare a opiniei publice Ipsos, relateaza AFP, citata de Agerpres.La ora 17.00 (15.00 GMT), rata de participare era deja 59,39%, cu 20 de puncte procentuale…

- Daca partidul de extrema-dreapta Rassemblement National (RN - Adunarea Naționala) va caștiga majoritatea absoluta in urma alegerilor legislative anticipate din Franța, diplomatia franceza s-ar putea indrepta catre o perioada de turbulente fara precedent, comenteaza Reuters, potrivit Agerpres.Președintele…

- Alegerile parlamentare anticipate din Franța sunt printre cele mai importante din ultimele decenii, atat pentru Hexagon, cat și pentru restul Europei. In decurs de doua saptamani, Franța ar putea avea un guvern de stanga sau de dreapta ori poate intra in impas politic daca niciun bloc nu caștiga majoritatea,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) și coaliția de stanga Noul Front Popular – ambele fruntașe in previziunile pentru alegerile parlamentare – risca sa aduca „razboi civil” in Franța, conform The Guardian.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut vineri, intr-un discurs in Parlamentul Franței, o paralela intre Europa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial (1939-1945) și Europa contemporana „amenințata de Rusia”.Zelenski a fost invitat sa ia cuvantul in Parlamentul Franței a doua zi de la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa-l primeasca pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski vineri, la Palatul Elysee, dupa marcarea a 80 de ani de la Debarcarea in Normandia, pentru a discuta despre ”nevoile Ucrainei” impotriva Rusiei, relateaza News.ro.”In contextul in care atacurile…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului Liga, a trecut cu brio, miercuri seara, peste o moțiune de cenzura care denunța legaturile partidului sau de extrema dreapta cu Rusia, relateaza radioteleviziunea elvețiana.Moțiunea de cenzura a fost depusa de trei partide de opoziție care ii…