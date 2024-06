Rezultate alegeri exit-poll 2024. Câţi români au votat la alegerile locale şi europarlamentare, până la ora 20.00 Aproximativ jumatate dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru a pune stampila la alegerile locale si europalamentare 2024. Iata cum se prezenta situatia la ora 20.00! 45,7% dintre alegatori la alegerile locale 2024 La alegerile locale, pana la ora 20.00 au votat duminica 45,7% dintre alegatori, fața de 44,54% la alegerile […] The post Rezultate alegeri exit-poll 2024. Cati romani au votat la alegerile locale si europarlamentare, pana la ora 20.00 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 18.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 249.956 de alegatori, echivalentul unui procent de 40,64 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 18.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 225.667 de alegatori, echivalentul unui procent de 36,69 , potrivit datelor ROAEP. La…

- UPDATE, ora 17:00 – Prezenta la urne la actualele alegeri se apropie de cea de la precedentele scrutine, dar se mentine inca mai mare cu 1%. 6,5 milioane de cetateni, adica 36,07% si-au exprimat optiunile de vot pana acum la alegerile europarlamentare si cu aproape 200.000 mai putini, respectiv 34,67%…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 17.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 202.529 de alegatori, echivalentul unui procent de 32,93 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Pana la ora 15.00, peste cinci milioane de alegatori iși exercitasera deja dreptul la vot la alegerile locale și europarlamentare 2024. Prezența la vot la alegerile locale și europarlamentare a continuat sa fie mai ridicata, comparativ cu ultimele scrutine de acest tip din Romania, conform datelor…

- UPDATE, ora 15:00 – Peste 5 milioane de alegatori din toata tara au votat pana la aceasta ora la alegerile locale si europarlamentare, ceea ce reprezinta aproape 29% din totalul populatiei cu drept de vot. Prezența la vot in mediul rural o depașește pe cea din urban. Teleorman si Olt raman județele…

- Update: Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 13,00, de 21,93%, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central. In 2019, pana la ora 13,00 votasera la acest scrutin 20% dintre alegatori. Duminica, in mediul urban au votat 18,47%, iar in mediul rural…

- UPDATE, ora 11:00 – Peste 2.200.000 de alegatori din toata tara au votat pana la aceasta ora la alegerile locale si europarlamentare, ceea ce reprezinta aproape 13% din totalul populatiei cu drept de vot. Judetele Teleorman si Olt sunt mult peste medie. Acolo, prezenta la vot se apropie de 20%. Cu cea…