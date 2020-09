Stiri pe aceeasi tema

- Situatia la alegerile locale din Bucuresti, la inchiderea urnelor, arata o victorie clara a Aliantei PNL-USRPLUS la Primaria Capitalei, dar si la majoritatea primariilor de sector. Votul pentru Primaria Sectorului 1: Clotilde Armand (USR) - 47%Dan Tudorache (PSD) - 37,7%Ioana…

- EXIT-POLL SOCIOPOL, alegeri locale 2020 Bucuresti. La ora 21, conform exit-poll-ului realizat de Sociopol, Nicusor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS a obtinut 45%, Gabriela Firea, candidatul PSD, a obtinut 44%, iar Traian Basescu, candidatul PMP, are 7% la suta din voturi. CONSILIUL GENERAL PSD…

- EXIT POLL ALEGERI LOCALE 2020. La ora 19.00, potrivit surselor Adevarul, Nicusor Dan are cinci procente peste Gabriela Firea. Sectorul 1. In continuare se duce o lupta la baioneta intre Daniel Tudorache si Clotilde Armand. Primarul PSD in functie e umar la umar cu candidata USR-PLUS-PNL.…

- Datele se bazeaza pe cercetarile sociologice care vor fi prezentate la inchiderea urnelor. Diferenta dintre Nicusor Dan si Gabriela Firea ar putea creste in cazul unei prezente mai mari la urne pe finalul zilei. In caz contrar, diferenta va fi mult mai stransa. La ora 17.00, Nicusor Dan are trei procente…

- Nicusor Dan are trei procente peste Gabriela Firea: 41% vs 38%. EXIT-POLL la ora 16:00. Rasturnare de situatie in Capitala. Dan trece peste Firea, PNL - USR PLUS conduce in TREI SECTOARE Sectorul 1. Lupta la baioneta intre Daniel Tudorache si Clotilde Armand. Primarul PSD in functie…

- Analizele pe datele de tip exit-poll arata ca, spre deosebire de 12:00, candidații PNL au dobandit un avans fața de candidații PSD, susțin surse din cadrul partidelor. La Primaria Capitalei, Nicușor Dan are un avans, ambii candidați fiind peste 40%, insa tendința este una favorabila lui Nicușor…

- Liderii PNL estimeaza ca Nicusor Dan va recupera diferenta pana la inchiderea urnelor, in conditiile in care electoratul de dreapta voteaza preponderent seara. De altfel, numarul tinerilor prezenti la urne incepe sa creasca. Sectorul 1: Dan Tudorache (PSD) are un mic avans in fata lui Clotilde…

- ​Alegerile locale 2020 reprezinta o provocare atât din punct de vedere a condițiilor se securitate sanitara în care se organizeaza, cât și politic, miza PNL, partidul aflat acum la putere, fiind de a detrona PSD, formațiune cu care se lupta din 2016 încoace pe toate fronturile.…