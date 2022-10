Rezultate alegeri Brazilia - Bolsonaro are un avans după numărarea…

Dupa numararea voturilor de la 5,6 la suta din aparatele de vot, Bolsonaro avea 53,2 la suta din totalul voturilor, in timp ce rivalul sau, fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva (77 de ani), avea 46,8 la suta.Dupa numararea a 20,8 la suta din aparatele de vot, avansul lui Bolsonaro a scazut, presedintele ajungand la 51,5 la suta. Lula are 48,5.The Guardian noteaza ca este de asteptat ca Bolsonaro sa conduca o vreme la numaratoare, deoarece exista tendinta de a fi numarate mai intai voturile din regiunile pro-Bolsonaro. Aproximativ 156 de milioane de brazilieni au fost chemati, duminica,…