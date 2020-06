Stiri pe aceeasi tema

- Drd. Abel-Albert Policiuc, de la Facultatea de Informatica, este cadrul didactic caruia ii este destinat mesajul de amenintare. In clip, studentul de la Facultatea de Informatica din Iași, apare cu un cuțit uriaș si isi ameninta profesorul cu moartea. "Sunt un student nedreptațit al profesorului…

- Miercuri, 13 mai 2020, la inițiativa Ligii Studențești din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a avut loc o sesiune Live de Q&A (intrebari și raspunsuri) intre prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universitații „Vasile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Suzana Fantanariu este unul din plasticienii premiați de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania. Cunoscuta ca grafician, aceasta a abordat și alte tehnici de-a lungul carierei sale generoase, care aduna peste 300 de expoziții personale și de grup, in țara și in strainatate, și prezențe in colecțiile…

- "Arta sacra - expozitie personala Viorel Ungureanu" este evenimentul ce va fi transmis online, vineri seara, de Universitatea "Ovidius", a informat Primaria Constanta. "Facultatea de Arte din cadrul Universitatii 'Ovidius' din Constanta transmite in aceasta seara, de la ora 19:00,…

- Peste 3000 de maști au fost imparțite, joi dimineața, de studenții Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad in piețele municipiului. Confecționate in atelierele Facultații de Inginerie...

- Galați: Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Foto: Jandarmeria Galați Jandarmii galațeni au primit 14 vizete realizate cu ajutorul inginerilor și a imprimantei 3 D de…

- Cercetatorii de la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi au anuntat ca au descoperit o metoda de detectie rapida a diferitilor patogeni, aplicabila si pentru COVID-19. Potrivit unei postari pe site-ul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, un grup de cercetatori ai Laboratorului de Biofizica…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual, la nivel național și internațional, pentru prevenirea infecției cu coronavirus (COVID-19), la nivelul Univesitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a fost inființata Comisia responsabila cu gestionarea și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.