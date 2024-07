Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au susținut Evaluarea Naționala 2024 au aflat la ce liceu au fost admiși. Repartizarea s-a facut computerizat, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere. Rezultatele s-au publicat pe platforma dedicata a Ministerului Educației. Vezi AICI rezultatele. Elevii pot verifica listele cu…

- Rezultatele admiterii la liceu 2024 pentru absolventii de clasa a VIII a au fost publicate pe admitere.edu.ro si la avizierele liceelor la ora 12:00. Rezultatele repartizarii in licee pot fi vazute introducand codul pe care fiecare elev l a primit de la scoala la Evaluarea Nationala. Elevii pot verifica…

- Ministerul Educatiei propune acordarea de stimulente financiare in valoare de 2.000 de lei pentru cei 74 de absolventi de clasa a VIII-a care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala din acest an, respectiv de 5.000 de lei pentru cei 80 de absolventi de liceu care au obtinut media 10 la Bacalaureat.…

- Ministerul Educatiei a anunțat marți, 23 iulie, ca propune acordarea sumei de 2.000 de lei pentru elevii care au luat media 10 la Evaluarea Nationala din acest an și 5.000 de lei pentru elevii care au obtinut media 10 la Bacalaureat Tinerii care au luat 10 la Evaluarea Naționala și Bacalaureat pot primi…

- Elevii de clasa a VIII-a afla miercuri, 24 iulie, la ce licee au fost admiși. Astazi are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal, in baza mediei la Evaluarea Naționala și a opțiunilor alese.

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala se va face miercuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. In perioada 11 – 22 iulie, s-a desfasurat etapa de completare a optiunilor si a fiselor de inscriere. Potrivit…

- Ierarhia de admitere la liceu 2024 a fost publicata de Ministerul Educației miercuri, 10 iulie. Ierarhia pentru admitere conține lista absolvenților de gimnaziu care au susținut Evaluarea Naționala, ordonați dupa media de admitere la liceu – care este media notelor de la examene – și ținand cont de…

- In perioada 10 – 18 iulie 2024, elevii olimpici care nu susțin Evaluarea Naționala depun dosarele de inscriere in clasa a IX-a in anul școlar 2024-2025, .... The post INVAȚAMANT ROMANESC Calendarul de admitere la liceu pentru elevii olimpici care nu susțin Evaluarea Naționala first appeared on Informatia…