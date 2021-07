Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții clasei a VIII-a afla astazi, 24 iulie, unde vor invața in urmatorii patru ani. Ministerul educației publica astazi rezultatele admiterii la liceu. Astfel se incheie prima etapa a repartizarii computerizate a candidaților. Rezultatele repartizarii la licee se vor afișa pe site-ul admitere.edu.ro.…

- In perioada 16 – 22 iulie 2021, absolvenții clasei a VIII-a care au participat la Evaluarea Naționala și parinții acestora, asistați de diriginți, completeaza fișele de opțiuni pentru repartizarea in clasa a IX-a de liceu. Anul acesta, in județul Brașov au participat la Evaluarea Naționala 3.607 absolvenți…

