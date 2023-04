Stiri pe aceeasi tema

- ”Automotive Albaca si AMBRO Suceava, doua modele de afaceri care integreaza economia circulara. Sunt astazi la Suceava pentru a discuta cu mediul de afaceri local despre fondurile puse la dispozitie de Ministerul Economiei prin cele 3 scheme de ajutor de stat pentru industria prelucratoare, economie…

- Ministerul Economiei, condus de social-democratul Florin Spataru, a alocat, in mai puțin de 1 an, prin scheme de ajutor destinate industriei din Romania, 314 milioane euro. Acești bani sunt alocați ca raspuns la crizele simultane cu care s-a confruntat inclusiv sectorul industriei in ultima perioada.…

- MAURENI – Primarul comunei, Brian Filimon, spune ca se pregatește de licitație pentru ca toate drumurile ramase nereabilitate sa fie asfaltate, amplul proiect incluzand și realizarea de rigole! 63 de noi contracte au vazut semnatura finanțatoare la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Primaria Timișoara a obținut o finanțare de 29,6 milioane de lei pentru doua proiecte de eficientizare energetica la Colegiul Ana Aslan și la Clinicile Noi de la Spitalul Municipal de Urgențe Timișoara. Contractele pentru fonduri europene au fost semnate. Toate proiectele vizeaza eficientizarea energetica…

- „Aproape 100 de companii au trimis proiecte pentru granturile puse la dispoziție de Ministerul Economiei prin schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare. 26 dintre acestea au reușit sa obtina punctaj de 100% la criteriile de eligibilitate. Cererea foarte mare ma motiveaza sa continui sprijinul…

- „Cerere uriasa a industriei prelucratoare pentru granturi pentru investitii. Companiile au solicitat de 10 ori mai multi bani in comparatie cu fondurile schemei de ajutor puse la dispozitie de Ministerul Economiei, in 2022. Aproape 100 de companii au trimis proiecte pentru granturile puse la dispozitie…

- Primele 1.200 de formulare de inscriere in cadrul programului Femeia Antreprenor 2023 se apropie de finalizarea acțiunii de verificare administrativa și a eligibilitații, anunța Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) care a facut publice rezultatele preliminare ale programului. Lista parțiala…