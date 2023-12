Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Germania cu scorul de 24-22 (9-12), joi seara, la Herning (Danemarca), in Grupa a III-a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia. Totuși, tricolorele au ramas cu șanse matematice datorita surprizei produsa de Japonia.…

- Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia.

- Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia, potrivit Reuters. In continuare fara Cristina Neagu, accidentata, Romania…

- Romania - Danemarca 39 - 23. „Tricolorele” au pierdut fara drept de apel meciul pentru locul 1 in grupa preliminara. Romancele erau deja calificate in gupa principala, ramanea de stabilit programul in funcție de rezultatul cu danezele. Romania va infrunta Germania in urmatorul meci, pe 7 decembrie.…

- Romania va intalni Danemarca in ultimul meci al Grupei E de la Campionatul Mondial de handbal feminin, programat astazi, incepand cu ora 21:30. Puteți urmari evenimentul in format liveTEXT pe site-ul WWW.STIRIPESURSE.RO.In faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin, echipa…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- Nationala Romaniei s a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Serbiei, cu scorul de 37 28 19 13 , duminica seara, la Herning, in Grupa E, conform Agerpres.roTricolorele au…