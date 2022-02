Stiri pe aceeasi tema

- ​Egiptul îi cere Confederatiei Africane de Fotbal ca finala Cupei Africii pe Natiuni, programata duminica, sa se dispute luni, a anuntat antrenorul secund al egiptenilor, Diaa al-Sayed, potrivit AFP."Îi cer CAF va finala sa se dispute luni. Senegal are o zi în plus pentru…

- ... iata ca absențele lui Mane și Salah n-au avut niciun impact. Am aruncat un ochi pe prima semifinala de la Cupa Africii pe Națiuni, Burkina Faso – Senegal. Prima repriza a fost așa cum ar fi ghicit orice parior, adica un 0-0 fara sare și piper. Boring, cum ar fi zis pretențiosul ...

- Camerun și Egipt se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in a doua semifinala de la Cupa Africii pe Națiuni. Partida nu este transmisa la TV in Romania, dar desfașurarea poate fi urmarita live pe GSP.ro. In prima semifinala, Senegal a trecut de Burkina Faso, scor 3-1Finala este programata duminica, de…

- Reprezentativa Senegalului s-a calificat, duminica seara, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Guineea Ecuatoriala, scor 3-1, la Yaounde, potrivit news.ro. Invingatorii au marcat prin Diedhiou ’28, Kouyate ‘68 si Sarr ’79. Pentru Guineea Ecuatoriala a inscris Buyla,…

- Reprezentativa Egiptului s-a calificat, duminica, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Maroc, la Yaounde, scor 2-1 dupa prelungiri. Maroc a condus cu 1-0, prin golul marcat de Boufal, in minutul 7, din penalti. Pentru Egipt au inscris Salah "53 si Trezeguet "100. Sambata…

- Tunisia a reușit surpriza in play-off-ul Cupei Africii pe Națiuni, dupa ce a eliminat echipa similara a Nigeriei in optimile de finala. "Vulturii" s-au impus cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Youssef Msakni, in minutul 47.Tunisia va juca in sferturi cu Burkina Faso.

- Burkina Faso este prima echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, dupa ce a dispus cu 7-6 de selectionata Gabonului, la loviturile de departajare, duminica, la Limbe, in optimile de finala ale competitiei gazduite de Camerun. Bertrand Traore (28) a deschis…

- Collins Fai (29 de ani), jucatorul care a evoluat in perioada 2013-2016 la Dinamo București, a izbutit doua pase decisive in victoria Camerunului contra Etiopiei, la Cupa Africii pe Națiuni. Țara gazda, Camerun, a zdrobit cu scorul 4-1 (1-1) reprezentativa Etiopiei in al doilea meci al grupei A, dupa…