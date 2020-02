Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis, in aceasta dimineața, ca la nivelul județului tot nu sint persoane confirmate cu noul coronavirus și nici persoane aflate in carantina in spațiile special amenajate. Conform DSP, 150 de suceveni care au calatorit in zonele de risc sint in autoizolare…

- Rezultatul testarii femeii internate joi in izolatorul secției Boli infecțioase a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava este negativ, conform DSP Suceava. Directorul executiv Silvia Boliacu a declarat ca analizele au infirmat suspiciunea de infecție cu coronavirus la ...

- Infecția cu coronavirus nu se confirma la cele doua persoane din județul Prahova internate la Spitalul de Boli Contagioase din Ploiești: tanara de 19 ani, din Campina și barbatul de 33 de ani, din Barcanești. In ambele cazuri, rezultatele testelor efectuate la Institutul Național "Matei Balș" este negativ.…

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj depistat cu noul Coronavirus COVID 19 a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat…

- Numarul sucevenilor care au calatorit in zonele de risc și care acum sunt autoizolați la domiciliu este in creștere. Potrivit situației prezentate de Direcția de Sanatate Publica la ora 15.00 un numar de 150 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a dat asigurari ca autoritațile sucevene sint pregatite sa faca fața noului coronavirus COVID-19. El a facut afirmația intr-o conferința de presa susținuta, astazi, alaturi de subprefectul Laura Morar și de șefa Direcției de Sanatate Publica, Silvia Boliacu.…

- Un sucevean care s-a intors din Italia și care prezinta simptome de coronavirus a fost izolat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectata a venit din alta zona…

- O persoana din Suceava, venita din Italia, este internata la izolare, in secția Boli Infecțioase a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, a declarat ca este vorba despre o persoana venita din ...