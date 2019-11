Ceea ce estimam dupa cateva ore de la inchiderea urmelor s-a dovedit a fi adevarat, PNL, prin candidatul sau a caștigat lejer alegerile prezidențiale cu 36,38%, obținand 70890 voturi. Pe locul doi a venit PSD-il cu Viorica Dancila, care a primit 50923 voturi. Mult mai puțin decat se aștepta toata lumea a realizat Dan Barna, candidatul USR-PLUS, care a fost votat de 23465 nemțeni, adica 12,02%! Actorul Mircea Diaconu a primit 21473 voturi (11%), un rezultat foarte bun, raportat la modul in care s-a facut campanie electorala. In Neamț au fost 195246 voturi valabil exprimate. (V.B.) The post Rezultat…