- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu i-a intampinat, duminica, pe elevii din lotul Romaniei care a participat la a 63-a Olimpiada Internationala de Matematica, organizata in format cu prezenta fizica, la Oslo, Norvegia si care a obtinut doua medalii de aur si patru medalii de argint. Fii la…

- Un targoviștean in lotul Romaniei care a caștigat Locul I in Europa și 5 la nivel mondial la Olimpiada Internaționala de Matematica 2022, chiar primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a facut publica aceasta informație. Este vorba despre targovișteanul Radu-Andrei Lecoiu, care a obținut medalia…

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica.„Cea mai buna performanta in ultimii 25 ani! Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial”, a scris ministrul Educatiei,…

- Romania a obținut primul loc in Europa și locul cinci in lume la Olimpiada Internaționala de Matematica, dupa ce elevii romani au caștigat doua medalii de aur și patru de argint in Norvegia. Medaliile de aur au fost caștigate de Radu Dragomirescu și David-Andrei Anghel, iar cele de argint de catre Andrei…

- Premierul Nicolae Ciuca a felicitat, vineri, tinerii din lotul de matematica al Romaniei, care au obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada internationala de matematica. „Au repus scoala romaneasca de matematica pe harta performantei internationale”, a afirmat prim-ministrul.

- Elevii care au luat premii la olimpiadele si la concursurile interne si internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot sa solicite echivalarea cu probele scrise de la Bacalaureat, iar ei vor primi nota 10 pentru proba respectiva. Ministerul Educatiei a publicat lista olimpiadelor recunoscute.…