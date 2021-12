Rezultat de succes cu Viagra: tratează Alzheimer Un grup de cercetatori a identificat ca substanta activa Sildenafil, utilizata pentru tratarea disfunctiei erectile si a hipertensiunii pulmonare, care sta totodata la baza medicamentelor Viagra si Revatio, a generat rezultate pozitive in prevenirea si tratarea bolii Alzheimer, relateaza EFE. Revista britanica Nature Aging a publicat luni concluziile unui studiu in care au fost analizate datele medicale obtinute de la peste 7 milioane de pacienti si care au relevat ca substanta Sildenafil este asociata cu o reducere cu 69 % a incidentei maladiei Alzheimer. Autorii studiului, realizat la Institutul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

