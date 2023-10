Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Candea show: a marcat 7 goluri in deplasarea de la Timisoara!!! Roma Florin Padurean- Fotbal Feminin Baia Mare 2-8 (2-6) Azi in deplasarea de la Timisoara, echipa Fotbal Feminin Baia Mare a castigat cu un categoric 8-2 in fața echipei locale Roma Florin Padurean. Impresionanta este evoluția…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, la Mioveni, reprezentativa similara a Bosniei Herțegovina, scor 49-18 (26-11), in meciul de debut din Grupa 1, in preliminariile Campionatului European din 2024.

- Sambata 16 septembrie la Pabellon Fuente de San Luis din Valencia, Novak nu a mai jucat pentru echipa țarii sale, la simplu. Putea fi observat in boxa Serbiei alaturi de fizioterapeutul Miroslav Cuckic și Miomir Kecmanovic. Suferea și se bucura la una cu ceilalți. Meciul in sine a fost greu. Cehii s-au…

- CSM Bucuresti a invins-o in deplasare pe AHC Potaissa Turda, cu scorul de 28-26 (12-12), luni seara, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii Nationale de handbal masculin.CSMB a obtinut a treia sa victorie in acest sezon, conform agerpres. Nicolas Schneider si Joao Pedro Francisco Da Silva au fost cei…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat in termeni duri tactica abordata de naționala Romaniei cu Israel, scor 1-1. Becali i-a facut și analiza lui Florinel Coman, vedeta de la FCSB. Extrema vicecampioanei a fost, teoretic, al doilea om din atac, alaturi de Alibec, insa in realitate a jucat extrem…

- Atacantul brazilian Neymar (31 de ani), care a reușit doua goluri și un assist in startul preliminariilor CM 2026, la 5-1 cu Bolivia, devenind cel mai bun marcator din istoria Selecao, nu se considera mai bun decat „Regele” fotbalului mondial: Pele. Neymar a revenit la naționala Braziliei și a influențat…

- FCSB a remizat cu Nordjaelland, 0-0 in prima manșa a turului 3 din preliminariile Conference League. Meciul a avut parte de spectacol in tribune, iar suporterii celor de la FCSB au ținut sa vina cu o serie de contre impotriva celor de la CSA Steaua dupa ce site-ul echipei a șters marți orice legatura…

- Farul Constanța s-a impus cu 3-2 in fața campioanei Armeniei, FC Urartu, in prima manșa din turul 2 al preliminariilor pentru Conference League. Meciul a fost unul spectaculos, plin de intorsaturi de situație, cu multe goluri dar și cu multe greșeli exponențiale, avand in vedere ca doua goluri au venit…