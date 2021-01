A patra transa de vaccin, distribuita in tara. Cate doze ajung la Constanta

Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul… [citeste mai departe]