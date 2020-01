Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Iran a avertizat, luni, ca ar putea retrage participarea la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) în cazul în care disputa privind programul atomic ajunge la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, informeaza postul TRT si cotidianul Times of Israel, citate…

- Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a lansat un apel la unitate nationala, in prima sa predica de vineri rostita in ultimii opt ani, in urma protestelor izbucnite dupa ce autoritatile militare au recunoscut doborarea din greseala a unui avion de pasageri ucrainean, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o "dezescaladare" a tensiunilor în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, citând AFP.Înaltul…

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- Cinci tari europene au criticat miercuri la ONU decizia americana de a nu mai considera coloniile israeliene drept ilegale, fara a mentiona totusi direct Statele Unite, potrivit AFP, potrivit Agerpres.'Pozitia noastra asupra politicii de colonizare israeliana in teritoriile palestiniene ocupate,…

- 'In primele minute ale zilei de joi, s-a procedat la injectia de gaz (de uraniu in centrifuge si la pornirea) producerii si colectarii de uraniu imbogatit (...) in instalatiile de la Fordo', afirma OIEA in comunicatul sau. Textul precizeaza ca 'toate aceste activitati au fost realizate sub…

- Iranul a anuntat marti o noua reducere a angajamentelor sale nucleare, relateaza AFP, care prezinta cum s-a ajuns in aceasta situatie si ce mai ramane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian.SUCCES DIPLOMATIC Acest acord s-a incheiat la 14 iulie 2015, la Viena, intre…