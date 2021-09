Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu, inclusiv președintele Ludovic Orban, cu care se afla in lupta pentru șefia PNL. Astfel, intreg partidul se incoloneaza in spatele lui Florin Cițu in razboiul din coaliție. The post PNL a decis ca Florin…

- “Partidul Național Liberal are nevoie, la toate nivelurile de lideri, nu de șefi tentați sa foloseasca abuziv puterea de decizie”. Acesta este unul dintre mesajele transmise liberalilor de Ludovic Orban, in moțiunea pe care iși bazeaza candidatura depusa, joi, pentru un nou mandat de președinte al PNL.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban isi depune candidatura pentru un nou mandat la sefia partidului joi, la ora 18.00. El a precizat ca initial a intentionat sa faca acest lucru miercuri, insa premierul Florin Citu l-a anuntat ca doreste el sa isi lanseze candidatura in acea zi. Ulterior, premierul a anunțat…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara crește tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, propunerea și apropiatul…

- Ludovic Orban a explicat, intr-o emisiune la Realitatea Plus, cum a ajuns Florin Cițu vicepreședinte PNL in 2016, dintr-un ilustru necunoscut, și cand și-a pus primele semne de intrebare cu privire la acesta. Declicul s-a produs abia anul acesta, in ianuarie, cand abia instalat in fotoliul de premier,…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…