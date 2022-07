Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copreședinți ai Grupului de prietenie cu Romania din Congresul Statelor Unite ale Americii, membrii Camerei Reprezentanților Mike Turner și Debbie Dingell, care reprezinta cele doua mari partide americane, Republican și Democrat, au introdus o rezoluție pentru a marca oficial cei 25 de ani de…

- Cei doi copresedinti ai Grupului de prietenie cu Romania din Congresul SUA, membrii Camerei Reprezentantilor Mike Turner si Debbie Dingell, au introdus o rezolutie pentru a onora oficial borna de 25 de ani a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite. Ambasada Romaniei la Washington a…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la 11 iulie 2022, a 25 ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, cu ocazia vizitei la Bucuresti a Presedintelui american William J. Clinton.Potrivit MAE, convenit intr o etapa a istoriei Romaniei in care…

- Președintele Klaus Iohannis saluta aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii. Redam mesajul transmis de președinte, cu acest prilej: „Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant in transformarea democratica a țarii noastre…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj prin care saluta aniversarea astazi, 11 iulie 2022, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Va prezentam in continuare textul mesajului:Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant…

- In cadrul unei conferințe de presa, președintele Klaus Iohannis ne transmitea ca Visa Waiver, care permite intrarea romanilor in SUA, nu ii intereseaza pe foarte mulți romani și arata ca este greu de crezut ca țara noastra va obține aceasta facilitate. In schimb, in mesajul prin care saluta Parteneriatul…

- Astazi se implinesc 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, premierul Nicolae a transmis un mesaj, in care a declarat ca „dezvoltarea Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale de cooperare a devenit o prioritate a Romaniei”.…

- Premierul Nicolae Ciuca transmite un mesaj cu ocazia implinirii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Șeful Guvernului amintește atat speranțele istorice pe care și le-au pus in americani, cat și colaborarea stransa din prezent, in special…