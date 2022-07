Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copresedinti ai Grupului de prietenie cu Romania din Congresul SUA, membrii Camerei Reprezentantilor Mike Turner si Debbie Dingell, au introdus o rezolutie pentru a onora oficial borna de 25 de ani a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite. Ambasada Romaniei la Washington a…

- Cei doi copreședinți ai Grupului de prietenie cu Romania din Congresul Statelor Unite ale Americii, membrii Camerei Reprezentanților Mike Turner și Debbie Dingell, care reprezinta cele doua mari partide americane, Republican și Democrat, au introdus o rez

- Ziua Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite a fost marcata de Ambasada Romaniei in Statele Unite printr-un semn grafic in inima capitalei americane, The Mall, anunta ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, pe pagina sa de Facebook.

- Ambasada Romaniei la Washington anunța marcarea zilei de 11 iulie, cand, in 1997, a fost lansat Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, prin doua inițiative: expunerea unui semn grafic in cea mai circulata zona din capitala americana – The Mall și lansarea unui website dedicat celor…

- Pentru a marca, saptamana viitoare, 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, Ambasada Romaniei la Washington anunța organizarea unei serii de evenimente, parte a programului aniversar derulat de-a lungul intregului an pentru marcarea acestui…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta primul festival romanesc la Washington, pe malul Potomacului, care ava avea loc pe 9 si 10 iulie si unde Romania va fi prezentata timp de doua zile in capitala americana cu spectacole de dans si concerte, demonstratii de mestesuguri traditionale,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), luni seara, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2022. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat victoria Simonei și considera ca Halep a caștigat psihic meciul, Badosa avand un complex…

- *Vizita ambasadorului Andrei Muraru in statul Minnesota * Intalniri cu comunitațile de romani și intrevederi oficiale la cel mai inalt nivel cu reprezentanți ai autoritaților și companii interesate de investiții in Romania, in agricultura și servicii medicale Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale…