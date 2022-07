Rezistența Ucrainei se clatină. Puterile occidentale aruncă prosopul? Va triumfa Rusia? Exista un sentiment tot mai puternic ca, pe masura ce trec lunile, rezistența Ucrainei se destrama. Occidentul iși pierde interesul fața de acest conflict și apare urmatorul scenariu: Putin caștiga razboiul pe campul de lupta și in afara lui. Imaginea trupelor rusești care macina apararea ucraineana cu un avantaj de 3 la […] The post Rezistența Ucrainei se clatina. Puterile occidentale arunca prosopul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana ieri-alaltaieri, grijuliu cu nuanțarile, Sever Voinescu, redactorul-șef al „Dilemei Vechi”, spune acum ca Occidentul nu va rezista noilor amenințari daca nu dovedește claritate morala. Definește ce e claritatea morala: sa spui „da” ori „nu”, dar sa nu spui „da, dar…” ori „nu, dar…”. Nu mai e vremea…

- Nimeni nu mai cauta pacea. Razboiul din Ucraina este turat la maximul, nu doar de propaganda. Inca din toamna, impreuna cu un grup de ganditori liberi, am prevazut conflictul imanent. Și am descris pe larg motivele desantului militar și soluțiile de pace. Argumentele noastre in favoarea pacii și interesele…

- Luni 6 iunie, in Donețk s-a vazut fum gros in timp ce autoritațile autoproclamatei Republici Populare Donețk au raportat atacuri cu rachete asupra orașului. Fumul a putut fi vazut ridicandu-se dintr-un depozit de mobila din cartierul Leninskyi din Donețk. Autoritațile locale nu au comunicat daca cineva…

- Rusia intenționeaza sa puna in funcțiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat, cu capacitate nucleara, pana la sfarșitul toamnei, a declarat directorul general al agenției spațiale Roscosmos, Dmitri Rogozin. Rachetele urmeaza sa fie fabricate in orașul siberian Krasnoyarsk,…

- Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a declarat ca puterea de la Moscova pregatește terenul psihologic, fie pentru un razboi de rutina, fie pentru o retragere. Acesta a mai spus ca deși Occidentul se aștepta la un anunț important pe 9 mai, in timpul paradei de la Moscova, Putin nu a spus nimic.…

- In timp ce Rusia se pregatea de razboiul din Ucraina, compania de stat Gazprom a vandut gaze din Arctica in valoare de aproape 140 de miliarde de euro. Principalul producator de gaze naturale al țarii a inregistrat in 2021 o creștere de 13 ori a profiturilor. Gazprom nu a mai avut niciodata venituri…

- Astfel, porturile Mariupol, Berdyansk și Skadovsk de la Marea Azov, precum și portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise „pana la restabilirea controlului”, se arata intr-un comunicat al ministerului.„Adoptarea acestei masuri este cauzata de imposibilitatea deservirii navelor și pasagerilor, a…

- Astfel, porturile Mariupol, Berdyansk și Skadovsk de la Marea Azov, precum și portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise „pana la restabilirea controlului”, se arata intr-un comunicat al ministerului.„Adoptarea acestei masuri este cauzata de imposibilitatea deservirii navelor și pasagerilor, a…