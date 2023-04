Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” au transmis ca toate documentele medicale solicitate au fost depuse la dosar, dupa ce familia unui fost deputat PSD a intentat proces acuzand ca acesta a decedat dupa ce a facut septicemie cauzata de contractarea unor…

- Mai multi deputati de la PSD propun, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, trecerea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” in subordinea nemijlocita a ministrului Apararii Nationale. Printr-un proiect legislativ depus la Parlamentul Romaniei, 107 deputati…

- Ministerul Apararii anunta, miercuri, ca trei militari au fost raniti in Poligonul Catelu, pe timpul executarii unei sedinte de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT). "Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13…

- Trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicații și Informatica „Colonel Gheorghe Vișata”, din București, au fost raniti miercuri dimineata in Poligonul Catelu in timpul executarii unei ședințe de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT), informeaza un comunicat al Ministerului…

- Au fost aplicate imediat procedurile standard in astfel de situatii, fiind acordat primul ajutor la fata locului de personalul medical prezent pe timpul desfasurarii sedintei de instruire. Doi dintre militari, un soldat și un capitan, au fost transportați de urgenta la Spitalul Universitar de Urgența…

- Au fost aplicate imediat procedurile standard in astfel de situatii, fiind acordat primul ajutor la fata locului de personalul medical prezent pe timpul desfasurarii sedintei de instruire. Doi dintre militari, un soldat și un capitan, au fost transportați de urgenta la Spitalul Universitar de Urgența…

- Unele antidepresive pot creste rezistenta bacteriilor la antibiotice. Posibila cauza, identificata de specialiști Anumite antidepresive pot creste rezistenta bacteriilor la antibiotice. Este concluzia unui studiu coordonat de Universitatea din Queensland (UQ), transmite joi agentia Xinhua. Publicat…

- Unele antidepresive prescrise in mod obisnuit pot creste rezistenta bacteriilor la antibiotice, conform rezultatelor unui studiu condus de Universitatea din Queensland, transmite joi agentia Xinhua, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…