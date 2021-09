Rezistența anti-talibană din Afganistan cere comunității internaționale să nu recunoască noul guvern de la Kabul Forțele rezistenței anti-talibane din Afganistan au cerut comunitații internaționale sa nu recunoasca noul guvern de la Kabul, anunțat marți de gruparea islamista, relateaza BBC.



Cabinetul interimar - care nu are nicio femeie în componența sa - și este alcatuit exclusiv din lideri talibani sau aliați ai acestora a fost de asemenea criticat de Statele Unite.



Luptatorii anti-talibani din provincia Panjshir afirma ca noul guvern este &"ilegal&". Talibanii afirma ca au cucerit acest ultim bastion al rezistenței, afirmație respinsa însa de luptatorii din Panjshir.



