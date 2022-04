Stiri pe aceeasi tema

- Aparatorii orașului Mariupol vor lupta pana la moarte impotriva forțelor ruse care au asediat orașul, duminica a transmis premierul ucrainean Denis Șmihal. Orașul-port nu a capitulat in ciuda unui ultimatum dat de Moscova luptatorilor ucraineni. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a declarat…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- Conform canalului Telegram al municipiului Mariupol, citat de agenția de presa ucraineana UNIAN, rușii ar arde in crematorii mobile morții razboiului. Ca sunt de-ai lor, ruși, ca sunt civili ucraineni… Scopul este de a ascunde morții cu care sunt presarate localitațile ucrainene. Acțiunea ar fi fost…

- Fostul șef al diplomației romane, Cristian Diaconescu, este de parere ca China nu se va alatura Federației Ruse in ceea ce privește susținerea agresiunii din Ucraina, pentru ca piețele se mișca și nu dorește sa fie afectata de sancțiunile economice. Intrebat pe B1 TV daca e de parere ca Beijingul nu…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, transmite Nexta. Autoritațile locale susțin ca incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei. ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”,…

- Politologul Armand Goșu, specialist in spațiul rusesc, afirma ca, chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele asupra civililor ucraineni. Chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…