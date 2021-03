Reziliere cu scandal pe Autostrada Transilvania. Straco cere Companiei de Drumuri daune de peste 461 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de executie in cazul lotului de autostrada Chetani – Campia Turzii probabil ca va fi reziliat si va avea loc o relicitare, deoarece constructorul, firma Straco, este in dificultati financiare majore si nu mai lucreaza, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Dupa ce saptamana trecuta anunțam faptul ca șantierul tronsonului Nadașelu - Zimbor din Autostrada Transilvania este gata de start, tronsonul mai mic, cuprins intre Zimbor și Poarta Salajului este pus in așteptare, intrucat ordinul lucrarilor pe contractul privind proiectarea și execuția celor 12 kilometri…

- Circulatia pe Drumul National 7, in apropiere de localitatea Toc din judetul Arad, se desfasoara pe o singura banda, dupa ce o cadere masiva de pamant, arbusti si bolovani a blocat cele doua benzi, se mentioneaza intr-un comunicat remis sambata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Romana au decis restrictionarea circulatiei pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN 3, intre kilometri 128 si 224, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse. In aceste moment,…

- Drumarii au actionat pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi cu 818 utilaje si au imprastiat aproximativ 3.593 tone material antiderapant in intervalul 11 ianuarie, ora 17:00 - 12 ianuarie, ora 05:00, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Potrivit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane, sa circule prudent și sa adapteze viteza la conditiile din trafic. De asemenea, CNAIR a indemnat șoferii sa plece la drum doar…