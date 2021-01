Rezidenţii unei localităţi din Australia de Sud şi-au evacuat locuinţele de teama unui incendiu de vegetaţie Rezidentii unei mici localitati din Australia de Sud au fost avertizati luni de autoritati sa caute adapost dupa ce pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetatie care se raspandeste rapid, informeaza Reuters. Localnicii din Lucindale, o comunitate de circa 550 de persoane situata la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Adelaide, au primit avertizari din partea Departamentului de Pompieri (CFS), dupa ce incendiul a blocat drumurile pe care le-ar fi putut folosi pentru evacuare. ''Sunteti in pericol acum. Adapostiti-va intr-o cladire solida. Nu parasiti si nu intrati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a retras nominalizarea lui Chad Wolf la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna, care i-a cerut joi presedintelui Donald Trump sa condamne violentele de la Capitoliu, transmite Reuters preluat de news.ro Chad Wolf este in prezent secretar in exercitiu al Departamentului…

- Beijingul a inasprit masurile ampotriva Covid-19, din cauza ingrijorarilor ca numarul mare al persoanelor care ar calatori de sarbatori ar putea duce la cresterea infectarilor in capitala. Duminica, au fost inregistrate cazuri de Covid-19 cu transmitere locala pentru a patra zi consecutiv, transmite…

- Locuitorii unei municipalitati din regiunea de coasta a Fraser Island, Australia, o insula inclusa de UNESCO in patrimoniul mondial, au primit duminica ordin de evacuare din cauza unui incendiu de vegetatie care se extinde, informeaza Reuters. Incendiul, pornit in urma cu sapte saptamani de la un foc…

- 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters. Cinci seturi de date claseaza in prezent 2020, un an caracterizat de valuri de caldura, secete, incendii de vegetatie…

- Circa 100.000 de fulgere au lovit statul Australia de Sud in cursul noptii de marti spre miercuri, provocand pene de curent majore si 146 de incendii, au relatat media locale, potrivit DPA. Incendiile de vegetatie au fost alimentate de conditiile meteo extreme si de vremea calda si uscata, insa pana…

- Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters. Noi…

- Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters,…

- Tinerii sunt mai putin satisfacuti de democratie si mai dezamagiti in prezent decat in orice alta perioada a ultimului secol, mai ales in Europa, America de Nord, Africa si Australia, releva un studiu realizat de Universitatea Cambridge, preluat marti de Reuters, citata de AGERPRES.'Milenialii',…