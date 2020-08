Rezidenții din Toronto încearcă să salveze un stejar mai vechi decât Canada La umbra celui mai mare cartier de zgârie-nori din Canada, rezidenții din Toronto încearca sa salveze un stejar vechi de secole dar eforturile au fost complicate de pandemia de COVID-19, scriu AFP și Barrons.



Arborele, un stejar roșu american cu o înalțime de 24 de metri, este unul din cei mai batrâni copaci din țara, rasarind cu aproximativ 300 de ani în urma într-o perioada în care exploratorii francezi au pus bazele unui punct de negoț în apropierea Lacului Ontario.



Stejarul se afla acum în curtea unei casuțe de pe o strada…

