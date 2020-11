Rezidenţiat în 70 de amfiteatre şi 600 de supraveghetori Pentru aceasta sesiune s-au inscris peste 2.100 de absolventi ai UMF Iasi. Comparativ cu anul trecut, numarul candidatilor pentru domeniul Medicina este aproximativ acelasi - 1.088, fata de 1.087, in timp ce pentru domeniul Farmacie a crescut de trei ori - 360 fata de 127, iar pentru Medicina Dentara, de doua ori: 668, fata de 314. Pe tara, clasamentul in functie de numarul de inscrisi pozitioneaza Bucurestiul pe primul loc, cu 4.372 de candidati, urmat de Iasi, cu 2.1 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" din Iasi a pregatit 67 de amfiteatre si sali de concurs pentru cei peste 2.100 de absolventi de medicina care vor sustine duminica examenul de rezidentiat, pentru a asigura astfel distantarea fizica impusa in perioada pandemiei de COVID-19. Comparativ…

- Concursul va avea loc in data de 15 noiembrie 2020 și se va desfașura in cele 6 centre universitare tradiționale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara, dar in condiții speciale, impuse de contextul epidemiologic actual. In sesiunea din 2020, se inregistreaza un numar record…

