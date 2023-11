Rezidențiat 2023. Peste 10.000 de candidați înscriși Ministerul Sanatații urmeaza sa organizeze concursul de intrare in rezidențiat 2023 in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. Examenul va avea loc in acest weekend, potrivit Evz. Concursul de intrare in rezidențiat 2023 va avea loc duminica, 19 noiembrie. Acesta se va fi organizat in șase centre universitare din Romania. Citește și: Argeș. Dovedit la percheziții ca […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Examenul național de intrare in rezidențiat va avea loc duminica, 19 noiembrie 2023, in șase centre universitare din țara. Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca va lua masuri speciale astfel incat proba scrisa, la care vor participa peste 1.350 de candidați, sa se desfasoare…

- Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica ​10.194 de candidați s-au inscris la concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie…

- Peste 10.000 de candidați sunt inscriși la examenul de rezidențiat, care are loc duminica in șase centre universitare. Ministerul Sanatații organizeaza duminica concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. Concursul se va desfașura in șase centre universitare:…

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 19 noiembrie 2023, concursul național de intrare in Rezidențiat pe loc și pe post pentru domeniile Medicina, Medicina dentara și Farmacie, care se desfașoara in șase centre universitare din țara: Targu Mureș, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova.…

- Șefa DSP, Daniela Marinela Odeh, a transmis ca 23 de candidați au optat pentru domeniul medicina, 16 pentru domeniul medicina dentara și 18 pentru domeniul farmacie. Doamna Odeh a precizat ca pentru examenul de rezidențiat pe post, in județul Suceava au fost publicate patru posturi, toate la Spitalul…

- Pragul de admitere la examenul de rezidențiat in 2023 crește la 65% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, fața de un prag de 60% anul trecut, potrivit proiectului de ordin pentru aprobarea metodologiei de concurs pus in dezbatere publica…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca testarea antidrog a elevilor in școli a fost respins de specialistii din grupul de lucru constituit pentru a analiza fenomenul consumului de droguri. Acesta a explicat ca testarea va avea loc intr-un centru specializat."Am facut un grup tehnic cu…

- Absolvenții liceelor din Lugoj care s-au inscris, anul acesta, la examenul de Bacalaureat in sesiunea de toamna, au obținut rezultate modeste. Dintre cei 124 de candidati care s-au inscris la cea de a doua sesiune a Bacalaureatului, doar 22 au reușit sa promoveze examenul, obținand medii intre 6,00…