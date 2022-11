REZIDENȚIAT 2022 Nu putem să pregătim rezidenți de dragul pregătirii (Ministrul Sănătății) Rezidențiatul 2022 este unul de ”tranziție”, care trebuie sa pregateasca medici care sa poate oferi servicii de sanatate pentru fiecare specialitate, a precizat ministrul Sanatații. Astfel, la Rezidentiatul 2022 , cele mai multe locuri au fost alocate specialitaților medicina de familie, anestezie-terapie intensiva, pediatrie, boli infectioase, epidemiologie, microbiologie si sanatate publica. „Medicina de familie are, intotdeauna, cele mai multe locuri alocate. Exista 700 de localitati din tara unde nu exista medic de familie. 700 de localitati nu au medici de familie si 47% dintre localitati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

