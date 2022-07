Formația Rezident Ex aniverseaza zece ani de existența printr-un concert deosebit, care va avea loc in cadrul evenimentelor care marcheaza sarbatorirea Zilei Timișoarei, care vor avea loc in acest an in Parcul Rozelor. Primul concert al formației a avut loc in data de 3 august 2012 tot in cadrul Zilei Timișoarei, iar de-a lungul anilor […] Articolul Rezident Ex implinește zece ani de existența: „La Timișoara vom canta piese de pe cele doua albume ale noastre, cu mare bucurie și pofta și intr-o companie cum nu se poate mai selecta“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .