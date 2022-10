Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu haosul din taberele de recruți au fost facute publice pe rețelele de socializare chiar de unul dintre ei. El a povestit ca nu a primit nimic din cele necesare.„Soldații de acolo nu și-au schimbat inca imbracamintea. Pur și simplu ne-au adus, ne-au lasat aici și asta a fost. Fara incalțaminte,…

- Mulți rezerviști ruși chemați sa lupte in Ucraina sunt probabil nevoiți sa iși cumpere propriile veste antiglonț – iar prețurile acestora au crescut vertiginos, se arata in cea mai recenta evaluare a serviciilor de informații britanice. De asemenea, Ministerul britanic al apararii a declarat in evaluarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica a sosit la Kiev și a precizat care este statutul centralei nucleare. UE impune noi sancțiuni Rusiei. Zaporojie a fost joi ținta atacurilor cu rachete.

- Rușii mobilizați din regiunea Belgorod s-au revoltat din cauza condițiilor de trai, a atitudinii ofițerilor și a problemei armelor scoase din uz din anii ’70. In imaginile publicate online, un barbat susține ca aproximativ 500 de persoane care se afla acum in regiunea Belgorod nu sunt repartizate in…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Rezerviștii au inceput sa primeasca acasa ordine la mobilizare sau razboi. Documentele sunt semnate de comandanții centrelor militare din țara și prin acestea li se cere destinatarilor sa se prezinte in cel mult 8 ore la cazarmele militare.