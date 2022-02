Stiri pe aceeasi tema

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- “Uniunea Europeana si statele sale membre isi coordoneaza actiunile avand in vedere actualele amenintari cu privire la Ucraina. Misiunile noastre diplomatice nu se inchid. Ele raman la Kiev si isi continua activitatea pentru a-i sustine pe cetatenii UE si in cooperare cu autoritatile ucrainene. Prezenta…

- Fostul campion la box la categoria grea Vitali Klitschko da de pamant cu Vladimir Putin, in timp ce se antreneaza cu rezerviștii din Ucraina. Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al capitalei Ucrainei, Kiev, l-a criticat dur pe liderul de la Kremlin, in paralel el…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunand ca acesta este “o cangrena” pentru Europa. Klitschko a inceput sa faca pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- UE a impus sancțiuni impotriva grupului de mercenari Wagner, pentru „incalcare rau intenționata a drepturilor omului in diferite țari”, informeaza Nexta. Printre țari se numara și Ucraina. Restricțiile se aplica patru persoane juridice și opt persoane fizice. Omul de afaceri rus Evgheni…

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si…