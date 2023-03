Un grup de israelieni care se descriu drept rezervisti in unitatile militare si de informatii de elita a anuntat ca acestia nu se vor prezenta pentru unele sarcini de duminica, intensificand protestele fata de reforma judiciara planificata a guvernului de dreapta, transmite Reuters. Membrii coalitiei premierului Benjamin Netanyahu, care detine o majoritate in Knesset, spun ca vor ca proiectele de lege care sa limiteze autoritatile Curtii Supreme sp fie redactate in lege pana pe 2 aprilie. Planul a starnit ingrijorare pentru sanatatea democratiei Israelului, in tara si in strainatate. Pe masura…