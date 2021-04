Stiri pe aceeasi tema

- „Un barbat de circa 55 de ani, cu parul grizonant, dat intr-o parte, inalt, corpolent, imbracat la costum, cu geanta diplomat si cu probleme la dantura”. Asa il descriu pe Ion Mihai Dinca victimele lui. Dupa ce a lucrat 15 ani in Serviciul Roman de Informatii, fostul subofiter si-a folosit abilitatile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, ca nefondata, contestatia declarata de fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii Iulian Cristian Gherghe la masura arstului preventive, transmite news.ro. ”14/81/2021 - contestatie luarea masurii arestarii preventive.…

- Un complet de judecata al Secției de Contencios Administrativ și Fiscal de la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a dat dreptate, definitiv, in data de 16 martie 2021, Administrației Naționala "Apele Romane" – Administrația Bazinala de Apa (ABA) Mureș intr-un proces impotriva Direcției Generale…

- Un fost direct adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA) a fost arestat preventiv pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, fiind acuzat ca si-a insusit fara drept aproximativ 180.000 de dolari. Potrivit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, acesta…

- Retras de cațiva ani din viața publica, Iliescu iși va sarbatori ziua cu soția sa, Nina și, probabil, alaturi de cațiva prieteni, au declarat, pentru Libertatea, surse din anturajul fostului președinte. Așa și-a petrecut aniversarile in ultimii ani. „A luat extrem de serios aceasta retragere din viața…

- Proprietarii de autoturisme care permit persoanelor care au consumat alcool sa le conduca risca dosar penal, potrivit Realitatea Plus. Hotararea a fost luata de Inalta Curte de Casație și Justiție și se aplica doar daca proprietarul mașinii a știut de la bun inceput ca șoferul caruia i-a dat voie sa…

- Fostul preot Cristian Pomohaci și-a jucat ultima carte in incercarea de a anula condamnarea la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Acesta nu a avut noroc nici la Inalta Curte de Casație și Justiție, care i-a respins recursul. Potrivit clujust.ro, Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Doua persoane, administratorul si directorul economic ai unei firme, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului General pentru delapidare dupa ce, in 2009-2010, ar fi transferat catre o alta societate comerciala peste 59 de milioane de lei, in mod nejustificat, potrivit Agerpres. Potrivit…