- ”La 30 septembrie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 59,238 miliarde euro, fata de 53,901 miliarde euro la 31 august 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 7,327 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Creantele in dolari americani au crescut cu 0,8%, pana la 6.576 miliarde de dolari in al doilea trimestru, dar au scazut cu 1% fata de anul precedent. Ponderea monedei euro a crescut usor in ultimele trei luni, pana la 19,9%, in trimestrul al doilea, de la 19,8%. Creantele in euro au crescut cu 1% in…

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania are in depozite peste trei miliarde de metri cubi de gaze, cu 5% mai mult fața de ținta de inmagazinare a gazelor naturale. In mod normal, romanii nu ar mai trebui sa-și faca mari griji pentru gazele naturale din iarna 2023-2024. Potrivit…

- ”Romania a depasit cifra de 3 miliarde cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele naturale necesare pentru sezonul rece, care este 90%”, spune Virgil Popescu.. Gradul total de umplere este de aproape 94,89%, respectiv un stoc total de 3.008.100.000…

- ”La 31 august 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,901 miliarde euro, fata de 53,936 miliarde euro la 31 iulie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1,932 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 53,936 miliarde de euro, la 31 iulie 2023, in crestere cu 0,97%, fata de 53,417 miliarde de euro la 30 iunie 2023, a anuntat marti BNR.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,417 miliarde de euro, la 30 iunie 2023, in crestere cu 0,63%, fata de 53,082 miliarde de euro la 31 mai 2023, a anuntat luni BNR, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,415 miliarde euro, reprezentand:…