”La 31 august 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 41,616 miliarde euro, fata de 39,008 miliarde euro la 31 iulie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,343 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finantelor; creditarea contului de DST cu cota parte ce revine Romaniei ca urmare a intrarii in vigoare a noii alocari generale de DST de catre FMI cu data de valuta 23 august 2021 (1.736 milioane DST, aproximativ 2,100…