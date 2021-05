“La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 38,304 miliarde euro, fata de 35,709 miliarde euro la 31 martie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,173 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile de euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor in valoare nominala totala de 3,5 miliarde euro), alimentarea contului Comisiei Europene si altele; Iesiri de 1,578 miliarde…