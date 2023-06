Rezervele valutare de la BNR la finele lunii mai - 53,08 miliarde euro

Stiri pe aceeasi tema

- La 31 mai 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,08 miliarde de euro, in ușoara scadere fața de luna anterioara, au transmis vineri reprezentanții BNR.

- Rezervele valutare ale Arabiei Saudite au scazut in aprilie la un minim record pentru mai bine de 13 ani. Bloomberg a scris despre acest lucru cu referire la raportul lunar al bancii centrale a regatului. Potrivit bancii centrale, activele nete ale țarii au scazut luna trecuta la 1.538 de miliarde de…

- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a incasat, in data de 05.04.2023, suma de 69,27 milioane euro, reprezentand rambursarea de catre Comisia Europeana a platilor directe efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cursul lunii februarie 2023”, informeaza…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 105 milioane euro pentru 436 de beneficiari ai masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza APIA, transmite AGERPRES . „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, pana la…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,229 miliarde de euro, la 31 martie 2023, in crestere cu 2,36%, fata de 52,001 miliarde de euro la 28 februarie 2023, a anuntat luni BNR.In cursul lunii au avut loc intrari de 2,425 miliarde euro, reprezentand modificarea…

