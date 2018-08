Rezervele valutare de la BNR au scăzut din nou în iulie, cu 388 milioane euro, la 31,3 miliarde euro Rezervele valutare de la BNR au scazut in iulie cu 388 milioane euro, ajungand la 31,37 miliarde euro fata de 31,7 miliarde euro la finele lunii iunie, trend negativ inregistrat incepand cu luna martie. Rezervele BNR au scazut si in luna iunie, cu 1,36 miliarde euro, in mai cu 400 mil.euro, in aprilie cu 1,2 miliarde euro, in martie cu 350 milioane euro. In februarie, rezervele BNR au crescut cu 1,5 miliarde euro, dupa o stagnare la 33,4 miliarde euro in ianuarie. Scaderea din iulie a fost determinata de iesirile de 1,85 miliarde euro, reprezentand modificarea… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

