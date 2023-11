Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) erau de 58,186 miliarde euro la 31 octombrie 2023, cu peste un miliard de euro mai puțin decat la 30 septembrie 2023, cand erau de 59,238 miliarde euro. Rezerva de aur a BNR a ramas constanta, la 103,6 tone, in valoare de 6,246 miliarde euro. „La 31 […] The post Rezervele valutare ale Romaniei au scazut cu peste un miliard de euro intr-o luna. Cat aur are BNR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .