Rezervele valutare ale Chinei au crescut în decembrie cu 11 miliarde de dolari, la 3.128 de miliarde de dolari China detinea in noiembrie rezerve valutare de 3.117 miliarde de dolari. Cresterea este totusi sub cea anticipata de analisti, care se asteptau ca acestea sa ajunga la 3.154 de miliarde de dolari. Yuanul a urcat in decembrie cu 2,8% fata de dolari, care a scazut cu 2,3% fata de un cos de valute. China detinea in decembrie 64,64 de milioane de uncii de aur, sub cele de la sfarsitul lunii noiembrie. Valoarea detinerilor de auto ale Chinei a urcat luna trecuta la 117,24 miliarde de dolari, de la 111,65 miliarde de dolari la sfarsitul lui noiembrie. The post Rezervele valutare ale Chinei au crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

