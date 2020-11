Rezervele valutare ale BNR au urcat la 33,795 miliarde de euro, la finele lunii octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au urcat la 33,79 miliarde euro la sfarșitul lui octombrie 2020, de la 32,6 miliarde euro la 30 septembrie 2020. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2,76 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au urcat cu 3,7%, la 33,795 miliarde de euro, la 31 octombrie 2020, de la 32,588 miliarde de euro la 30 septembrie 2020, conform unui comunicat al bancii centrale remis, luni, AGERPRES.In cursul lunii octombrie au avut loc intrari de 2,763 miliarde…

- La 30 septembrie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a României se situau la nivelul de 32.588 milioane euro, fața de 35.768 milioane euro la 31 august 2020, a transmis joi Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. În conditiile evolutiilor preturilor internationale,…

