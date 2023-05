Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,341 miliarde de euro, la 30 aprilie 2023, in crestere cu 0,21%, fata de 53,229 miliarde de euro la 31 martie 2023, a anuntat marti BNR.Potrivit sursei citate, in cursul lunii au avut loc intrari de 1,804 miliarde de euro,…

- Rezervele valutare ale Ucrainei au urcat, la inceputul lunii aprilie, pana la 31,9 miliarde de dolari, cea mai ridicata valoare din ultimii 11 ani, gratie ajutoarelor din strainatate, cererii mai mici pentru valuta si platilor moderate in contul datoriei guvernamentale, a anuntat

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,229 miliarde de euro, la 31 martie 2023, in crestere cu 2,36%, fata de 52,001 miliarde de euro la 28 februarie 2023, a anuntat luni BNR.In cursul lunii au avut loc intrari de 2,425 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- Banca Centrala a Turciei a cumparat 23 de tone de aur in luna ianuarie, fiind cel mai mare cumparator de metal pretios din intreaga lume in prima luna a acestui an. Rezervele sale totale sunt de peste cinci ori mai mari decat ale Romaniei.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 52,001 miliarde de euro, la 28 februarie 2023, in crestere cu 3,58%, fata de 50,202 miliarde de euro la 31 ianuarie 2023, a anuntat miercuri BNR, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 3,250 miliarde de euro,…

